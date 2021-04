Usina de nitrogênio da Universidade Federal do Acre custou quase R$ 800 mil

O nitrogênio produzido no Acre a partir da usina na Ufac cria a possibilidade de que o material genético possa ser aplicado em qualquer região do Estado, fortalecendo a inseminação artificial, uma prática usada para melhorar a genética do rebanho bovino.

Inaugurada no mês passado, a usina foi construída com recursos de uma emenda parlamentar do então deputado federal Raimundo Angelim, no valor de R$ 638 mil, com uma contrapartida do governo do Estado de R$ 155 mil.

Um termo de cessão celebrado entre a Secretaria de Produção e Agronegócios e a Ufac permitiu que a universidade abrigue e administre a usina de forma compartilhada com o Estado. Instalada ao lado do Hospital Veterinário, dentro do Campus da Ufac de Rio Branco, a usina será administrada pela equipe da universidade.⠀

O nitrogênio líquido é usado no melhoramento genético do rebanho e vai permitir o fortalecimento da bacia leiteira. O produto também tem uso medicinal, na remoção criocirúrgica de alguns tipos de câncer e lesões da pele, como também no armazenamento de tecidos, células e sangue, para evitar a oxidação das amostras.⠀