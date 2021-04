Rio Branco gerou 137 ocorrências e 8 abordagens por falta de máscara

A fiscalização em obediência ao decreto de Covid-19 implementado pelo governo do Acre diante do avanço da pandemia teve continuidade nesse final de semana, que acompanhou o feriado de Semana Santa.

Do dia 2 ao dia 4 de abril, a secretaria de segurança e justiça contabilizou 291 fiscalizações na Capital acreana. O trabalho contou com apoio de 117 agentes da segurança no efetivo. A ação que mais ocorreu durante esse final de semana foram as abordagens.

De acordo com o relatório divulgado, foram registradas pela segurança cerca de 137 ocorrências e 81 abordagens diversas. Também 33 estabelecimentos foram visitados. As equipes fizeram 21 orientações, 11 autuações e nenhum estabelecimento foi notificado.

Dentre as fiscalizações realizadas agora, 8 abordagens foram feitas a pessoas que não faziam uso de máscara em local público. Até hoje, já foram realizadas 3.964 fiscalizações em meio ao decreto, que começou o dia 11 de março.