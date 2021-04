Rio Acre dá sinais de vazante, mas Juruá já atinge mais de 6 mil famílias e deixa 25 desabrigados

O Corpo de Bombeiros informou na manhã desta segunda-feira (5) o nível dos rios nas duas maiores cidades do Acre – Rio Branco e Cruzeiro do Sul. O Rio Acre deu uma estabilizada, mas, no Juruá, o manancial está acima da cota de transbordo.

A situação mais preocupante, é em Cruzeiro do Sul, onde o manancial está com 13,72 cm, ou seja, acima da cota de transbordamento que é de 13 m.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Cruzeiro do Sul, José Lima, a cheia já atinge mais de 6 mil pessoas na região. Lima ressaltou que cerca de 25 famílias estão desabrigadas.

Em Rio Branco, o nível deu uma estabilizada em relação ao último domingo (4) quando estava com mais de 11 m. Segundo informações, hoje a medição está em 10,68m. Porém, o coordenador da Defesa Civil da capital, Cláudio Falcão, contou que o nível pode subir nas próximas horas. “Em Assis Brasil e Brasileia, o nível está elevado e pode acarretar no nível do rio da capital”, declarou.