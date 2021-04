Funcionamento da Zona Azul está suspenso até empresa ser escolhida

Em entrevista na manhã desta segunda-feira, 05, o Superintendente Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBtrans), Anísio Alcântara, falou acerca do contrato da autarquia com a Empresa Serttel LTDA, responsável pela “Zona Azul” ainda na gestão do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), e que se encerrou no último sábado (03).

Segundo ele, a decisão de não renovar o contrato com a Empresa Serttel partiu do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom. Anísio destacou que a Rbtrans irá atuar nos locais com o incentivo de orientar o uso rotativo das vagas até que uma nova empresa seja escolhida em um novo processo licitatório. O prazo é de 90 dias.

“Inicialmente o contrato era de sete anos e prorrogável por mais sete, mas o prefeito se sentia incomodado como era feita a cobrança, era comum as pessoas saírem do veículo procurando onde pagar. Nós pretendemos ter um novo sistema quando for implantado, pelo mínimo, onde mostrar em que lugar tem vaga e onde não tem vaga e hoje já existe tecnologia pra isso. Essa visão foi o que provocou a mudança de cenário. Foi aberto um processo novo licitatório e em até 90 dias será escolhida uma nova empresa”, afirmou.

Angelo Maximo, gerente de projetos da Settel, afirmou que o encerramento do contrato irá resultar na demissão de 14 funcionários diretamente. Segundo ele, as pessoas que têm saldo no aplicativo ou no cartão pré-pago devem procurar a sede da empresa localizada na rua Rio Grande do Sul, 141, sala II.

“Todas as pessoas que têm saldo nos aplicativos, vão receber uma mensagem informando o encerramento do contrato e poderão realizar um procedimento a partir do dia 12 de Abril para fazer um estorno na conta bancária delas. Já quem tem o cartão pré-pago, tem que procurar a sede da empresa na rua Rio Grande do Sul, 141, sala II para fazer a leitura do saldo e realizar a devolução. O prazo é de 60 dias para que todo mundo venha procurar e reaver esses valores”, informou.