Lula aparece à frente de Bolsonaro nas eleições de 2022, aponta pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece numericamente à frente do presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, segundo pesquisa da XP/Ipespe. O levantamento entrevistou 1.000 pessoas entre 29 e 31 de março e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. As informações são do InfoMoney.

No cenário estimulado, Lula aparece com 29% das intenções de voto, aumento de 4% em relação ao levantamento anterior, contra 28% de interessados em votar em Bolsonaro, 1% a menos do que a pesquisa feita no início de março, o que configura empate técnico.

Na sequência, aparecem o ex-juiz Sergio Moro e o ex-governador Ciro Gomes, com 9% cada, e o apresentador Luciano Huck, com 5%. O candidato à Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), o governador João Doria (PSDB) e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (DEM) aparecem com 3% das intenções de voto. Indecisos e os que pretendem votar em branco ou anular, somam 12%.

Na simulação de segundo turno, Lula aparece na frente com 42% das intenções de voto contra 38% de Bolsonaro. O presidente empataria com Moro (30% a 30%) e Ciro Gomes (38% a 38%) e venceria Huck (35% a 32%) e Doria (37% a 30%).