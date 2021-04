Levantamento aponta que Acre tem o menor índice de vacinação de todo o país

De acordo com levantamento do consórcio de veículos de imprensa, o Acre é o estado que tem o menor índice de vacinação de todo o Brasil.O levantamento aponta que até agora menos de 50 mil acreanos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa apenas 5,56% da população. O estado onde mais se vacinou até o momento é o Mato Grosso do Sul, com 12, 30%.

Quando o comparativo é com o percentual da população que já foi imunizada com a segunda dose, o Acre também é o último do país. O levantamento mostra que apenas 12.386 pessoas foram imunizadas, o que corresponde a 1, 39% dos acreanos. Em relação à segunda dose, Mato Grosso do Sul e São Paulo estão na liderança.

Em todo o país, já foram aplicadas mais de 19 milhões de doses, o que representa pouco mais de 9% da população brasileira. Quando o dado é em referente à segunda dose, o percentual nacional cai para apenas 2,55% e o número de doses aplicadas se aproxima de 25 milhões.