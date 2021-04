Governo do Acre pedirá que Comitê reavalie cenário para conter ainda mais a Covid-19

O governador Gladson Cameli deverá repassar para o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 a recomendação emitida pelo Ministério Público do Acre na última semana. O intuito do órgão é que o Estado reavalie as medidas diante do aumento no número de novos casos da doença.

A reavaliação do cenário da pandemia no estado é o pedido que consta no documento do MP. “Não impõe definir de imediato qualquer ação, qual seja “lockdown”, mas de provocar o comitê”, disse o governo do Acre em nota pública.

Relacionado

“O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) expediu uma nova recomendação ao Governo do Acre que dispõe sobre a necessidade de o Estado provocar a manifestação do Comitê, a fim de discutir, avaliar e propor medidas atinentes à pandemia”, explica a nota.

De acordo com o governo do Acre, a medida é em razão do aumento de casos casos, internações clínicas em UTI e dos óbitos, bem como em razão do cenário epidemiológico relacionado aos vírus respiratórios e, também, à Covid-19.

“O MPAC pede que o governo submeta o teor da recomendação imediatamente à apreciação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, a quem incumbe normativamente auxiliar o Estado nas matérias relacionadas à pandemia”.

Para isso, deverão set levados em consideração critérios técnicos e científicos, a fim de discutir, deliberar e propor medidas atinentes à pandemia condizentes com os cenários ilustrados no documento, isto é, os quadros crescentes do contágio, da pressão sobre leitos clínicos e de UTI, e de óbitos, conclui a nota.