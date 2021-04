Conselho Federal defende que estagiários da área de enfermagem devem ser vacinados

Os estagiários da área de Enfermagem que tenham contato com pacientes em unidade de Saúde devem ser vacinados contra a covid-19. É o que defende o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

A disponibilização de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e vacinação são fundamentais para a segurança dos estagiários e para conter a transmissão comunitária.

Além do papel essencial na assistência, o SUS tem uma função essencial na formação de profissionais, que não pode prescindir de experiências práticas”.

Para a presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Betânia Santos, paralisar todas as atividades práticas em unidades de Saúde é contraproducente, em um momento no qual, mais do que nunca, a Saúde precisa de mão-de-obra qualificada.

“A Enfermagem exige uma formação teórico-prática que não pode ser adquirida sem o contato direto com pacientes e equipamentos de Saúde. Vacinar os estagiários é fundamental para garantir que esta formação aconteça e reforçar a linha de frente do combate à pandemia”, afirma.

Cerca de 18 milhões de brasileiros receberam pelo menos uma dose da vacina. O Cofen reforça, para os gestores municipais, a importância de garantir a inclusão dos estagiários de Saúde nos grupos prioritários.