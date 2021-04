Comitê confirma que Acre continua na bandeira vermelha e lockdown continuará nos finais de semana

Na tarde desta segunda-feira (5), o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 (Caecovid) e o Governo do Estado do Acre informaram, durante coletiva de imprensa, que as medidas restritivas do decreto nº 8.147, estão mantidas. A coordenadora do Comitê, Karolina Sabino, disse que durante o período avaliado foi de 14 à 27 de março não houve melhoras nos sete indicadores que proporcionam mudança de bandeira.

Durante as duas semanas epidemiológicas avaliadas, o comitê destacou que a regional do Alto Acre recebeu nota 15, a do Baixo Acre, nota 23 e a regional do Juruá e Tarauacá/Envira, obteve nota 16, com isso, as quatros regionais permanecem na bandeira vermelha (nível de emergência), com piora nos principais indicadores como por exemplo: isolamento social, ocupação de leitos clínicos e óbitos.

O secretário de saúde, Alysson Bestene, ressaltou que a população é fundamental para ajudar na redução dos níveis de indicadores da Covid-19. “Vamos manter os cuidados. Esse é um momento de união de todos para que possamos passar essa fase difícil”, declarou.

A reunião não trouxe mudanças, com isso, o Estado permanece aberto em dias úteis da semana, como por exemplo, bares, restaurantes, academias e shoppings, nos horários estipulados e fechamento das atividades aos sábados e domingos.