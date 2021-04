Centro de Estudo de Línguas retorna com aulas remotas nesta segunda-feira

O Centro de Estudo de Línguas retoma as aulas remotas nesta segunda, 5. Os alunos matriculados que manifestaram interesse em participar das aulas neste semestre devem atualizar o cadastro no endereço eletrônico clicando aqui.

As aulas serão transmitidas via salas virtuais do Google Meet. Serão duas aulas por semana, com ênfase na oralidade, com turmas na segunda e quarta-feira ou na terça e quinta-feira.

Além disso, os alunos terão como apoio e tarefa para casa o acesso às aulas gravadas em estúdio e as atividades passadas durante as reuniões virtuais. Os links das aulas e atividades de apoio enviados aos alunos pelos grupos de whatsapp das turmas. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone 3228-7667.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.