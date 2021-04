Após Mercado dos Colonos e Into, fios do Mercado Velho são furtados

O Novo Mercado Velho também foi alvo de um grupo de criminosos que roubam fios neste final de semana em Rio Branco. Essa não é a primeira vez que os criminosos levam fiação para revender o material em ferros-velhos.

Nos últimos 45 dias, os criminosos já roubaram fios do Mercado dos Colonos e do Into. No início do mês de março, a Polícia Civil fez uma varredura nos ferros velhos em busca de achar o receptador, mas não encontraram nada. A investigação segue, porém sem resposta das autoridades competentes.

A ousadia desta vez foi tão grande que os criminosos roubaram a fiação elétrica das caixas dos padrões individuais de cada comércio.

Os comerciantes reclamam da falta de policiamento no local e mais ainda, da ação equivocada das autoridades em fechar a entrada de acesso ao Mercado pela Avenida Epaminondas Jácome, na cabeça da ponte Sebastião Dantas.

Operação “Hefesto”

Dezoito sucatões de Rio Branco já foram fiscalizados pela Polícia Militar (PMAC) durante a Operação Hefesto, deflagrada em parceria com o Fundo Estadual de Segurança Pública (Fundeseg), entre quinta e sexta-feira, 18 e 19 de março.

O objetivo era flagrar pessoas receptando cobre, já que há um alto número de registro de ocorrências de furto de fiação elétrica em estabelecimentos públicos e privados da capital acreana.

Na época, PMAC informou que não houve prisões e nem apreensões durante as fiscalizações. Contudo, as equipes aplicaram algumas autuações administrativas em estabelecimentos que estavam funcionando de forma ilegal.

Relembre!

No dia 14 de março, a quadrilha furtou os fios de cobre do Mercado dos Colonos deixando restaurantes, casas lotéricas e comércio em geral sem luz.

No dia 20 de março, o alvo dos criminosos foi o Instituto de Traumatologia do Acre (Into-AC), o maior hospital de campanha do estado, que fica na capital acreana, Rio Branco. Na ação, os criminosos levaram 60 metros de fios. Nenhum paciente foi prejudicado, já que o gerador ainda não estava em uso, pois foi instalado no decorrer do sábado (20).