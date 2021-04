Relatório mostra que 600 estabelecimentos foram orientados por descumprir decreto

Um relatório divulgado no sábado (3) pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Acre (Sejusp), mostra que 600 estabelecimentos comerciais foram orientados pelas autoridades competentes em Rio Branco, por conta de descumprimento do decreto do governo estadual.

Além disso, 765 pontos comerciais receberam uma visita de ‘cortesia’ dos órgãos fiscalizadores por não estarem cumprindo as normas de fechamento das atividades comerciais aos sábados e domingos, porém, essa semana, devido ao feriado, o comércio permanece fechado desde a última sexta-feira (2).

Segundo informações repassadas ao ac24horas, vários destes estabelecimentos estavam abertos, mas, os fiscais deram apenas advertência, se houver novas desobediências, haverá multas.

Uso de máscaras

Os dados apontam que as autoridades realizaram 178 orientações às pessoas flagradas sem as máscaras – equipamento de proteção individual (EPI). Até o momento, ninguém foi multado.