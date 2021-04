Ulysses sugere ao governo consulta pública sobre lockdown de 14 dias

O coronel da Polícia Militar do Acre, Ulysses Araújo, usou as redes sociais neste sábado (3), para sugerir que o governo possa realizar uma consulta pública à população antes da tomada de decisão de um lockdown de 14 dias no Acre, após recomendação do Ministério Público do Acre.

O coronel externou seu posicionamento acerca do assunto, se manifestando contrário ao fechamento total das atividades. Segundo ele, a medida deve ser tomada com cautela, haja vista que, a maioria das pessoas precisam do trabalho para sobreviver.

“Sobre o Lockdown acho extremamente complicado deixar a referida decisão apenas nas mãos daqueles que tem seus salários garantidos em conta todo final do mês (me incluo nessa situação).

A decisão mais justa e equilibrada seria ouvir a voz soberana do povo”, declarou.

Ulysses destacou que todas as atividades existentes são essenciais, além disso, manifestou solidariedade às vítimas da doença no Estado, porém, pediu que a decisão seja tomada com bom senso, sem politicagem.

“Trata-se de uma questão de saúde e de sobrevivência, não pode ser visto de maneira individualizada, nem pode ser politizada ou judicializada”, argumentou.

Aos perguntar a opinião dos Internautas sobre o tema, a maioria se manifestaram contra a medida de lockdown.