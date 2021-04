Acre completa 1 ano de transmissão comunitária da Covid-19

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

As notificações no Estado do Acre começaram a ocorrer a partir do dia 2 de março de 2020 seguindo até o dia 15 em média com 2 notificações diárias.

Após a confirmação dos primeiros casos, no dia 17 de março, as notificações aumentaram de forma significativa.

Daqui a uma semana o Acre completa um ano de transmissão comunitária, quando se perdeu os vínculos e ninguém sabe quem passou a doença para quem.

A partir do dia 9 de abril de 2020 o Departamento de Vigilância em Saúde do Estado do Acre considera que os municípios que apresentam casos confirmados da Covid-19 encontram-se na fase de transmissão comunitária ou sustentada, pois não é possível mais estabelecer vínculo epidemiológico entre os casos.

A maior parte dos casos positivos seguem evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, apenas com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação.

Até agora, 54.778 receberam alta, por já ter cumprido os 14 dias e não estarem apresentando mais os sintomas da doença.

Entretanto, 1.280 mortes foram registradas no Estado, o município de Rio Branco apresentou o maior número, 787 óbitos. O Acre apresenta um coeficiente de mortalidade (óbitos por 100 mil habitantes) de 143,1 e de letalidade de 1,8%, sendo que o maior coeficiente de mortalidade está no município de Assis Brasil (238,9/100.000 habitantes) e de letalidade em Capixaba e Senador Guiomard (3%)

No Estado, até o momento, são 186.948 casos notificados, tendo sido 114.957 (61,5%) casos descartados, 70.851 (37,9%) confirmados e 1.140 (0,6%) em análise por PCR.

O Estado do Acre apresentou um aumento de 863 casos confirmados, sendo 301 novos na fase clínica da doença (RT-PCR) e 562 casos com imunidade para o SARS-CoV2 (TR), caracterizando contato anterior com o vírus, não sendo possível determinar o período de contágio. Esse valor é adicionado ao número total de casos confirmados da doença.