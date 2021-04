Rio Branco tem comércio do centro de portas fechadas nesta sexta

Devido ao decreto de medidas mais restritivas por conta do avanço da Covid-19 e o feriado de Semana Santa, diversas ruas e pontos de Rio Branco registraram pouca ou quase nenhuma movimentação na manhã desta sexta-feira (02).

Em imagens do fotojornalista do ac24horas, Sérgio Vale, é possível constatar quase nenhuma movimentação nos principais pontos comerciais da capital. A exemplo da entrada da Seis de Agosto, no local circulam agentes da polícia militar realizando a fiscalização e os entregadores de aplicativos realizando suas entregas.

As restrições impostas pelo governo do Acre visa barrar o índice de contaminação pela Covid-19 e assim diminuir os casos e mortes no Estado.

Somente restaurantes, lanchonetes, supermercados e similares seguem, podem funcionar apenas com serviço de delivery, sendo proibido qualquer tipo de atendimento presencial ao público, inclusive, na modalidade drive-thru e congêneres.

O funcionamento dos postos de gasolina também estará restrito ao público durante os finais de semana. As atividades serão limitadas apenas aos mototaxistas, taxistas, motoristas da saúde, delivery e veículos oficiais das áreas da Saúde e da Segurança Pública, assim como de veículos que estejam em missão de serviços públicos essenciais, no período de 7 às 10 da manhã.

As regras são válidas somente nos fins de semana, feriados, pontos facultativos e permitem apenas a abertura de serviços essenciais, como hospitais, farmácias e funerárias.

Fotos: Sérgio Vale/ac24horas – (PROIBIDA A REPRODUÇÃO).

Este slideshow necessita de JavaScript.