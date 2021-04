Há duas semanas na UTI, duas pacientes transferidas para Manaus morrem de Covid-19

As acreanas Nazaré Martins da Silva, de 47 anos e Alcemira Queiroz de Pereira, 53 anos, morreram na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz, em Manaus, em decorrência de complicações da Covid-19.

As duas pacientes estavam na capital amazonense há duas semanas, no caso, desde o dia 19 de março quando foram transferidas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), com autorização do governo amazonense. Nazaré, estava intubada em estado grave do coronavírus, não resistiu e faleceu na quinta-feira (1). Já Alcemira, veio à óbito na manhã desta sexta-feira (2).

Devido à falta de leitos nos hospitais do Acre, ambas foram transferidas para o Estado vizinho no avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

O corpo das vítimas será encaminhado ao Estado para o sepultamento em solo acreano.