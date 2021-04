Geladeira doada pela Energisa é publicada em grupo de vendas

Uma das mais de 70 geladeiras doadas nessa quinta-feira, 1, para famílias afetadas pelas enchentes de rios na capital acreana apareceu nesta sexta-feira, 2, publicada num site de vendas.

Na publicação feita em Rio Branco, o vendendo anuncia o eletrodoméstico pelo preço de R$ 1.200. A geladeira ainda apareça na caixa e com selo da Energia.

O produto foi entregue numa parceria entre a prefeitura e a Distribuidora Energisa. A ação foi uma medida de ajudar as famílias que perderam bens materiais com a cheia do Rio Acre.

Os eletrodomésticos foram entregues no bairro da Paz.

Ao total, serão 300 geladeiras distribuídas para diversos municípios do Acre. A Energisa Acre segue com o cronograma de substituição de 300 geladeiras para famílias cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica atingidas pelas cheias dos rios e igarapés no estado.

Os primeiros municípios contemplados foram Sena Madureira e Tarauacá, que tiveram 110 substituição de geladeiras, além de 80 famílias em Rio Branco.

Até a segunda quinzena de abril, 60 famílias serão contempladas em Cruzeiro do Sul e outras 50 em Feijó.