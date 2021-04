Cidades do Vale do Juruá passam por operação contra o crime organizado

Com o objetivo de coibir as ações do crime organizado, combater delitos transfronteiriços e ambientais e marcar a presença do Exército Brasileiro na Faixa de Fronteira do Acre, o 61 ° Batalhão de Infantaria e Selva – BIS, sediado em Cruzeiro do Sul, desencadeou a Operação Castanheira I nas cidades do Vale o Juruá.

A ação, realizada em parceria com a Polícia Militar e ICMBio, conta com bloqueio e controle de estradas, postos de controle, interdição fluvial, patrulhas motorizadas e fluviais.

As subunidades operacionais do Destacamento Especial de Fronteira de São Salvador, localizado em Mâncio Lima, e do município de Marechal Thaumaturgo, também atuam na Operação.

