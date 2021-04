Pronto-Socorro e Into estão em colapso e 11 pacientes aguardam por vaga de UTI no Acre

Dados do Boletim Informativo da assistência à Saúde no Estado do Acre desta quinta-feira (1), mostram que os leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, estão em colapso, ou seja, sem vagas disponíveis para pacientes acometidos em decorrência da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Para se ter uma ideia do tamanho da gravidade enfrentada no sistema de saúde, dos 80 leitos de UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco e do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (INTO), ambos estão lotados com 100% de taxa de ocupação.

A situação é semelhante na região do Juruá, dos 26 leitos disponíveis no Hospital de Campanha da região, todos estão ocupados.

Situação menos preocupante é na região do Alto Acre, onde a taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 65%, dos 23 leitos, 7 estão desocupados.

De acordo com o boletim, no Acre, 11 pacientes aguardam por uma vaga de UTI em uma das unidades de saúde do Estado.