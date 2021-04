Polícia frustra assalto a residência e fere bandido após troca de tiros no Belo Jardim

Um criminoso ainda não identificado foi ferido com um tiro na virilha e outros dois bandidos foram presos após invadirem uma residência no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim II, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Eles renderam a família e tentavam roubar uma caminhonete com os objetos da casa e pertences das vítimas.

Segundo informações dos Policiais Militares do 2° Batalhão, a guarnição estava fazendo o patrulhamento de rotina na região quando recebeu informações de um roubo em andamento em uma residência. Os policiais se deslocaram rapidamente até a casa indicada e encontraram os três bandidos dentro da caminhonete da família com vários objetos e pertences das família.

Os bandidos, ao perceberem que a polícia havia chegado na casa, efetuaram vários tiros na direção dos policiais, que revidaram, efetuando alguns disparos contra os criminosos.

Durante a troca de tiros, um dos bandidos foi ferido na virilha e os outros comparsas foram presos. Quando os Policiais entraram na casa encontraram todos os membros da família amarrados dentro de um quarto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos criminosos que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O bandido ferido foi conduzido sob custódia da polícia ao Pronto-Socorro de Rio Branco, por uma ambulância do SAMU, para receber os atendimentos médico.

As vítimas foram encaminhadas a delegacia e registraram o boletim de ocorrência.