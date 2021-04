Oito frentes frias já chegaram ao Acre em 2021; feriadão tem tempo instável

Nestes três primeiros meses de 2021 já chegaram ao Acre oito frentes frias e, apenas, uma incursão leve de ar frio de origem polar. Frio ou friagem são diferentes de frente fria.

O portal O Tempo Aqui alerta para a alta probabilidade de chuvas intensas neste feriadão, informando que o mês de abril começa com chuvas no Acre. Em Rio Branco, o dia começou com Sol forte nesta quinta-feira (1).

Já o serviço de meteorologia do Sipam prevê dia nublado com pancadas de chuvas e trovoadas na capital do Acre.

Apesar da previsão de chuvas, historicamente elas diminuem em todo o Estado, principalmente nas regiões de Rio Branco e Brasileia a partir deste mês de abril. A diminuição mais acentuada das chuvas, neste mês, ocorre a partir da segunda quinzena, quando poderão chegar as primeiras ondas de frio polar, provocando as primeiras friagens do ano.

Neste mês de abril a previsão é que as temperaturas, ficarão um pouco abaixo da média no Acre, enquanto, as chuvas deverão ficar dentro ou um pouco acima da média.