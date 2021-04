Novo lote de vacinas será destinado a idosos e profissionais de saúde do Acre

A assessoria do governo do Estado anunciou que o 11° lote de vacinas destinadas ao combate da Covid-19, desembarca em solo acreano no início da tarde, às 13h40, no Aeroporto Internacional da capital.

Ao todo, o novo lote será de 22 mil doses de vacinas, sendo 20 mil doses fornecidas pelo Instituto Butantan, e 2 mil doses da AstraZeneca/Oxford, totalizando 22 mil doses.

As doses serão destinadas à continuidade da vacinação de idosos e trabalhadores da Saúde do Estado.