Novo aumento no combustível faz gasolina chegar a R$ 6,29 e diesel a 5,29 no Acre

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O Diário Oficial da União (DOU), alterou o Ato Cotepe/ICMS 09/21, que divulga o preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis. Com Isso, o Estado do Acre sofre um novo reajuste no preço da gasolina e do Diesel já a partir desta quinta-feira (1).

De acordo com os dados obtidos pelo ac24horas, o preço da gasolina no último dia 16 de março era de R$ 5,90. Com a mudança, o valor será de R$ 6,29, ou seja, um aumento de R$ 0, 38 centavos (6,5%).

Já em relação ao diesel, o aumento no bolso do consumidor acreano será menor. Em março, o preço era de R$ 5,16, agora, irá subir para R$ 5,29 , um aumento de R$ 0, 13 centavos (2,5%).

A reportagem entrou em contato com o secretário de fazenda Rômulo Grandidier, e foi informada de que o novo reajuste nada tem haver com o ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, mas sim, pela alta da moeda americana – dólar, que acarreta impacto direto nos combustíveis.

“A partir de 2016 a Petrobras vem estabelecendo o preço dos combustíveis com base na cotação do dólar, todas as vezes que o dólar aumenta o combustível também aumenta, como o ICMS é cobrado sobre o Preço Médio Ponderado do Consumidor Final há uma impressão de que houve aumento na tributação, mas isso não ocorre”, explicou.

No início de março, a Petrobras anunciou uma nova elevação no preço da gasolina e do diesel nas refinarias, com isso, o preço médio de venda da gasolina passou a ser de R$ 2,84 por litro, alta de R$ 0,23 por litro (alta de 9,2%), enquanto o diesel passou a média de R$ 2,86 por litro, aumento de R$ 0,15 por litro (alta de 5,5%).