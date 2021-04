Igreja Católica adapta programação da Semana Santa com atividades virtuais e carreata

Em virtude da pandemia do coronavírus, a programação da Semana Santa da Igreja Católica em Rio Branco, foi adaptada com 99% das atividades virtuais.

Segundo informações do vice-reitor da Diocese, padre Jairo Coelho, as atividades foram desenvolvidas no intuito de evitar violar as medidas de enfrentamento impostas pelo governo em combate ao Covid-19. “Todas as atividades foram pensadas para evitar o contágio da doença”, declarou.

Nesta quinta-feira (1), ocorre a missa de lava-pés, às 19h, na Catedral e nas Paróquias, porém, diferentemente dos anos anteriores, a atividade será virtual. De acordo com a tradição cristã, a missa recorda a celebração da última ceia de Cristo com os apóstolos antes da crucificação.

Já na sexta-feira (2), ocorre a celebração da Paixão de Cristo, às 15h, mas, com o cancelamento da tradicional procissão do Senhor Morto, que em épocas normais, percorre ruas do centro da cidade.

No sábado (3), às 19h, os fiéis poderão acompanhar a Vigília Pascal online, contudo, devido ser uma atividade prolongada, será reduzido o número de leituras para não cansar os participantes.

E para encerrar as atividades, no domingo (4), a igreja vai realizar a única atividade não virtual, uma carreata denominada “Bênção do Santíssimo” pelas ruas de Rio Branco. “O Santíssimo vai sair pelas ruas abençoando às famílias”, ressaltou dizendo que, no período da noite, as paróquias regionais irão fazer a Missa da Páscoa.