Hospital de Cruzeiro do Sul tem 100% de UTIs lotadas, sem previsão de novos leitos

Todas as 20 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul estão ocupadas e todos os pacientes com Covid-19 estão entubados. Os dados foram divulgados no boletim desta quinta-feira (1°). Durante toda a semana, a ocupação tem se mantido entre 95% e 100%.

Nesta quinta, 68 pacientes estão internados na unidade hospitalar: 48 estão na clínica Covid e 20 na UTI Covid. Deste total, 8 são de Cruzeiro do Sul, 2 de Mâncio Lima, 5 de Tarauacá, 1 de Feijó, 1 de Rodrigues Alves, 1 de Eirunepé, 1 de Marechal Thaumaturgo e de 1 Rio Branco.

Nas últimas 24 horas não houve mortes em decorrência da doença na unidade. Foram registradas 6 altas hospitalares, 1 transferência interna para a UTI Covid e 3 transferências internas para a clínica médica geral

Novos leitos sem data de funcionamento

O ministério da Saúde anunciou no dia 16 de março a autorização para a direção do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul instalar 10 novas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), para atendimento exclusivo dos pacientes Covid-19, com custeio mensal de R$ 480 mil. Entretanto, a direção da unidade hospitalar ainda não sabe quando isso será feito.

A nova estrutura será montada no térreo do Hospital de Campanha, próximo a UTI já em funcionando, onde existem 20 leitos.

Novo tomógrafo ainda não está funcionando

O novo tomógrafo do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul foi entregue pelo governo do Estado na Unidade hospitalar no dia 27 de fevereiro. No último dia 24 março, a Assessoria de Comunicação da secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) informou que a equipe já estava em Cruzeiro do Sul fazendo adequação da sala mas até agora o equipamento segue sem funcionar.

O tomógrafo que funciona dentro do Hospital do Juruá é usado por pacientes com e sem Covid-19. Quando é utilizado por doente de coronavírus, é higienizado e fica uma hora sem uso para evitar a contaminação de pessoas, por exemplo, vítima de acidente de trânsito.

O equipamento, que funciona desde 2007 quando o Hospital do Juruá foi inaugurado, apresenta problemas desde setembro do ano passado por causa da grande demanda pelo equipamento devido à pandemia. A máquina teve de ser enviada para conserto em São Paulo. No caso do coronavírus, o exame de tomografia mostra o alcance da lesão pulmonar dos pacientes.

O Hospital de Campanha de de Cruzeiro do Sul é administrado pela Associação Nossa Senhora da Saúde (Anssau), com recursos do governo do Estado, por meio da Sesacre.

A respeito da instalação do Tomógrafo, a assessoria de comunicação da Sesacre respondeu que “está em execução do projeto pela empresa”. Sobre a instalação das dez novas UTIs, não houve resposta.