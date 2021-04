Após furto, Santa Juliana repõe baterias e segurança dos pacientes na UTI está garantida

Os pacientes internados nos leitos de UTI do Hospital Santa Juliana correram o risco de agravamento do quadro de saúde e até risco de morte, após o furto de 6 baterias de 4 grupos geradores de energia existentes na unidade de saúde. Os pacientes mais graves, que estão intubados na UTI, precisam do auxilio de equipamentos para continuarem vivos.

A direção do hospital anunciou nesta quinta-feira, 1, que novas baterias já foram instaladas, afastando qualquer risco aos pacientes em caso de falta de energia.

O Hospital Santa Juliana possui 42 leitos de UTI, sendo 10 para tratamento de pacientes com Covid-19, outras 10 UTI para pacientes convencionais e mais 12 destinadas aos bebês.