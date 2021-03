Prêmio da Mega da Virada pode ser o maior já ‘esquecido’ da história da Caixa

Mais de R$ 162,2 milhões. Esse é o valor que um dos ganhadores da Mega da Virada tem para receber – mas só até esta quarta-feira (31). Se deixar passar dessa data, o apostador, que é de São Paulo, perde o direito ao prêmio, que vai se tornar o maior a ser esquecido na história das loterias da Caixa.

Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso, o maior da história . O outro vencedor, um apostador de Aracaju (SE), já retirou o dinheiro.

De acordo com a Caixa, o prazo máximo para resgate de prêmios em loterias é de 90 dias após a realização do sorteio. Caso o apostador não se apresente, os R$ 162,6 milhões serão repassados ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior (FIES).

A Mega da Virada de 2020 pagou o maior prêmio da história das loterias da Caixa. Foram R$ 325,2 milhões para quem acertasse seis números. Duas apostas cravaram as seis dezenas sorteadas: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42.

Milhões em prêmios esquecidos todos os anos

‘Esquecer’ um prêmio de loteria é mais comum do que parece. Só em 2020, R$ 311,9 milhões em prêmios deixaram de ser resgatados, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

O valor esquecido de prêmios da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena, Loteca, Lotogol e Federal no ano passado foi o menor dos últimos 5 anos em termos nominais (sem considerar a inflação), conforme mostra o gráfico abaixo. Mesmo assim, os prêmios não resgatados nesse período somam R$ 1,62 bilhão.