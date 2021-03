Feijó sanciona PL que autoriza contratação emergencial na área de saúde e educação

O prefeito de Feijó, Kiefer Cavalcante (Progressistas), sancionou nesta quarta-feira, 31, um Projeto de Lei (PL) que autoriza a contratação emergencial para a área de saúde e educação. A vigência do processo será de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período.

São mais de 60 vagas. O edital visa a contratação de bioquímico, farmacêutico, biomédico, enfermeiro, auxiliar de saúde bucal, cuidador infantil para zona rural e urbana, monitor, professor do EJA zona rural e urbana e motorista de ônibus. As informações foram publicadas na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (31).

A remuneração para os cargos variam desde R$ 1.100 até R$ 3.134,01 mais insalubridade [para cargos da saúde], o regime é de 30h a 40h dependendo do cargo. O PL sancionado não fala da data que começará as inscrições, mas as inscrições deverão começar nos próximos dias.

Para mais informações, clique aqui.