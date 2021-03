Estágio da Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas; veja como se inscrever 

Vagas contemplam estudantes do ensino médio ao superior

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para estágio remunerado. As vagas são destinadas a estudantes do Ensino Médio regular e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), do ensino técnico, e de nível superior dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito e Engenharias.

Conforme edital, as inscrições podem ser feitas até 23h59min (horário de Brasília) do dia 15/04/2021 no site do CIEE, onde também é possível acessar o edital. A seletiva será conduzida pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

Os estágios terão carga-horária de 4 horas/dia – 20 horas semanais e 5 horas/dia – 25 horas semanais. Os benefícios incluem bolsa auxílio de R$ 400 mensais (4 horas/dia) e R$ 500 mensais (5 horas/dia) para os níveis médio ou técnico. Já para estudantes do ensino superior, a jornada é de 5 horas/dia com remuneração de R$1 mil. Além da bolsa, todos receberão auxílio transporte no valor de R$130.

Requisitos

Para participar do processo seletivo de estágio da Caixa Econômica Federal em 2021, é preciso atender aos seguintes critérios:

a) ser estudante regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas, com frequência efetiva nos cursos de Ensino Médio, Ensino Médio EJA, Técnico e Superior, reconhecidos pelo Ministério da Educação;

b) ser brasileiro ou estrangeiro com visto de permanência no país;

c) não ter sido exonerado a bem do serviço público;

d) estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

e) não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na CAIXA, exceto pessoas com deficiência, conforme Art. 11 da Lei 11.788/08;

f) na data de início do estágio, o estudante deve ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos;

g) no ato da assinatura do contrato, o/a estudante deverá estar cursando: Arquitetura e Urbanismo e Engenharia: mínimo o 5º semestre ao penúltimo semestre dos cursos de ensino superior; Direito: no mínimo o 5º semestre e no máximo o 9º semestre do curso de ensino superior; Ensino médio ou EJA: do 1º e 3º ano, tendo disponibilidade de estagiar no mínimo 06 meses; Nível técnico e/ou integrado ao ensino médio: do 1º ao penúltimo semestre dos cursos, tendo disponibilidade de estagiar no mínimo 06 meses.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil