Bocalom promove mudanças na Secretaria de Meio Ambiente

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, nesta quarta-feira, 31, exonerou diversos integrantes do alto escalão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia). As exonerações foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

Saíram: Eligardene Araújo de Souza Furtano, que atuava como Chefe da Divisão de Paisagismo e Arborização, do Departamento de Espaço Públicos e Paisagismo, Jessé Cruz que atuava como diretor técnico da Semeia e Dhemes Camilo Cosmo Barros que atuava como gestor do Parque Chico Mendes.

Em substituição aos três acima, Bocalom nomeou Justino Queiroz para o lugar de Jesse Cruz, Diana Cristina Lustosa Braga em substituição a Eligardene Araújo e Dhemes Camilo.

Bocalom também nomeou Raimundo Carlos Mota para diretor de gestão da Semeia e Carlos Alberto para chefe de gabinete do secretário Normando Sales.