Arrecadação cresce 23,9% no Acre, apontam dados da Confaz

Dados do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) mostram que o governo do Acre arrecadou, em janeiro e fevereiro de 2021, um total de R$ 297,6 milhões, o que corresponde a um aumento de 23,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

O imposto sobre as Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), principal fonte de receitas próprias, subiu 26%, saindo de R$ 223,9 milhões em janeiro e fevereiro de 2020 para R$ 282,1 milhões no mesmo período de 2021.

Os dados do Confaz foram compilados e analisados pelo Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e divulgados nesta quarta-feira (31).