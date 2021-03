Aluguel da Chácara Aliança para abrigar indígenas venezuelanos vai custar R$ 114 mil

Nesta terça-feira, 30, foram divulgadas imagens de novos imigrantes chegando a Chácara Aliança. São cerca de 65 indígenas venezuelanos da etnia Warao que estavam em um abrigo na Cidade do Povo. Nesta quarta, 31, a Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM) divulgou no Diário Oficial o extrato de contrato de locação da chácara.

O governo está alugando o local com 19 suítes, tanques em acrílico, salão coberto, fraldário, cozinha, freezer, área de lazer com campo de futebol, quadra poliesportiva, parque infantil e quiosques e conjunto de 10 mesas em metal com cadeiras.

O valor do aluguel mensal é de R$ 19 mil, o que significa que o governo vai gastar durante os 6 meses de contrato cerca de R$ 114 mil.

A Chácara Aliança foi o principal abrigo dos imigrantes haitianos entre os anos de 2014 e 2016, durante a crise migratória vivida no Acre, quando mais de 45 mil imigrantes entraram no país pelas fronteiras acreanas.