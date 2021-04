Acre receberá mais de 20 mil doses de vacinas do governo federal

Mais um lote de vacinas contra a Covid-19 irá desembarcar nesta quinta-feira, 01, no Aeroporto Internacional de Rio Branco. São, no total, 22 mil doses, sendo 2 mil da Oxford-AstraZeneca e 20 mil da CoronaVac, distribuída e produzida pelo Instituto Butantan.

A informação da chegada do 11º lote do imunizante foi repassada pelo Governo do Acre na noite desta quarta-feira (31). Ainda não se sabe qual o horário.

Ao ac24horas, a assessoria de comunicação do governo não soube informar qual será o público prioritário desse novo lote, mas destacou que deverá seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS).

“Ainda não sabemos. Mas deve ser o plano do PNI. Vamos ter essas informações amanhã”, destacou.