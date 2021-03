Acre é o primeiro estado a oferecer pagamento de tributos via Pix

O Acre se consolida como o primeiro estado da federação brasileira a adotar o sistema de pagamento de tributos via Pix, uma nova tecnologia de transferência entre correntistas de diversas agências bancárias. A informação foi confirmada pelo governador Gladson Cameli no início da tarde desta quarta-feira (31).

Agora, os boletos como IPVA, ICMS e outros, desde que emitidos pelo site da Sefaz, poderão ser pagos via Pix. Cameli esteve com o secretário da Fazenda, Rômulo Grandidier, e do superintendente Regional do Banco do Brasil, Márcio Carioca, para explicar a novidade.

“Tudo isso é para diminuir a burocracia. O Acre pode fazer isso graças ao esforço do Banco do Brasil e da Sefaz. A medida vai agilizar o processo de pagamento e de emissão das certidões. A Sefaz está modernizando o sistema para facilitar e diminuir o tempo de resposta, caso o contribuinte precise”, argumentou o governador.

O secretário de Fazenda garantiu que a medida vai permitir que em 15 minutos seja dada baixa no sistema aos contribuintes. “O que vai diminuir sinteticamente a burocracia”, disse Rômulo.

Para a superintendência do Banco do Brasil do Acre, o pagamento via Pix se mostra fundamental na pandemia.