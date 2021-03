Rio Branco prorroga vencimento da primeira parcela ou cota única do IPTU

A prefeitura de Rio Branco decidiu prorrogar o prazo para quitação do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 30 de abril. A medida ocorrer por conta da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o secretário de finanças Antônio Cid Rodrigues, a 1ª parcela ou cota única vencida poderá ser emitida pelo portal do cidadão, no site da prefeitura, e-mail: iptu@riobranco.ac.gov.br e WhatsApp 99229-3006 ou na sede da prefeitura, com 20% de desconto.

Os Centros de Atendimento ao Cidadão (CACs) passarão a funcionar com 20% de sua capacidade. Em razão disso, a Sefin vai inseri-los também para o atendimento nos casos de IPTU vencidos.