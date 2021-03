Programação da Diocese de Cruzeiro do Sul na Semana Santa será online e pela rádio

Pelo segundo ano consecutivo, por causa da pandemia do novo coronavírus, toda a programação da Semana Santa da Diocese de Cruzeiro do Sul, será virtual. A transmissão será feita pelas redes sociais da igreja e pela Rádio Verdes Florestas.

Na quinta feira, 1, a Missa Ceia do Senhor será transmitida as 19h30min. No Sábado Santo, às 19h30min a programação conta com a Vigília Pascal, a Bênção do Fogo Novo e a Renovação das Promessas Batismais.

No domingo, as Missas serão realizadas às 08h da manhã e às 19h da noite.

Desde o início da pandemia do Covid-19, o bispo Dom Flávio Giovanele, tem adotado e incentivado as medidas restritivas determinadas pelo governo do Estado, usando as redes sociais e a rádio da Diocese, para a transmissão de programações para os fiéis.