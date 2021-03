Prefeitura Cruzeiro do Sul adota novo formato de divulgação dos dados da Covid-19 em boletim

Desde ontem, 29, a prefeitura de Cruzeiro do Sul divulga os números de internados em leitos clínicos e na UTI do Hospital de Campanha, destacando os dados relativos especificamente aos cruzeirenses. Além dos munícipes, o Hospital de Campanha de Cruzeiro tem pacientes de 8 cidades do Acre.

O objetivo, segundo o prefeito Zequinha Lima, é demostrar que a maior parte dos casos não é de pessoas de Cruzeiro do Sul, que está fazendo o dever de casa no combate ao coronavírus. “A cada dia reduzimos os números e esse novo formato esse novo formato de divulgação do Boletim é mais esclarecedor”, pontua o gestor.

O boletim diário da prefeitura desta terça-feira, destacou que do total de 49 pacientes internados na Clínica Médica, 17 eram de Cruzeiro do Sul, cerca de 35 % dos casos. E dos 20 da UTI, 4, naturais do município, que corresponde a 20% do total.

Segundo o boletim desta terça-feira, 30, do Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, dos 20 doentes da UTI, 5 são de Cruzeiro do Sul, 2 são de Mâncio Lima, 1de Guajará, 5 de Tarauacá, 3 de Feijó, 1 de Rodrigues Alves, 1 de Senador Guiomard, 1 de Marechal Thaumaturgo e 1 de Rio Branco.