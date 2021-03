OAB do Acre realiza rifa de camisa do Flamengo autografada para ajudar vítimas das enchentes

Imagina uma camisa oficial do time do seu coração ao custo de apenas 10 reais e ainda ajudar quem precisa? Isso é possível através de uma ação social da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre (OAB/AC). Como forma de ajudar aos milhares de acreanos que sofreram com as enchentes que atingiram 10 municípios do estado, a instituição teve a ideia de conseguir camisas dos principais clubes brasileiros, autografados por ídolos, para rifar e reverter todo o recurso arrecadado para essas famílias.

A ação começa nesta quarta-feira, 31, com uma camisa especial. Trata-se do uniforme usado pelo Flamengo, na conquista do atual bicampeonato brasileiro, autografada pelos jogadores. O valor da rifa é apenas 10 reais.

Erick Venâncio, presidente da OAB/AC, afirma que a ação não para por aí e outros torcedores vão poder concorrer ao uniforme do seu time de coração e ainda ser solidário. “A gente tem feito várias ações sociais e tivemos a ideia de rifar as camisas autografadas pelos ídolos do clube. Começamos pelo Flamengo que acreditamos que pelo tamanho da torcida e ser a camisa do atual campeão vai ser um grande sucesso. A nossa rifa está sendo divulgada até nas redes sociais oficiais do Flamengo”, diz.

A campanha torcedor solidário vai rifar ainda camisas do Vasco, autografada por ídolos como Pedrinho, Edmundo e Felipe, do Atlético Mineiro que foi autografada por Hulk e Diego Tardelli e do Corinthians, autografada por Marcelinho Carioca.

Quem quiser adquirir a rifa basta entrar no site oabac.org.br.