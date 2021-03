Chácara Aliança volta a ser alugada pelo governo para abrigar imigrantes

No auge da crise migratória, quando milhares de imigrantes, principalmente haitianos e senegaleses entraram no Brasil pelo Acre, em 2014, a Chácara Aliança, localizada no bairro Irineu Serra, foi usada durante dois anos como abrigo para os imigrantes. Estima-se que mais de 40 mil pessoas tenham entrado no Acre durante o período.

Agora, cinco anos após o fechamento do abrigo, o governo do estado volta a alugar o local para receber imigrantes. Desta vez, a Secretaria Estadual de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Política para as Mulheres (SEADHM), vai usar a chácara para abrigar 65 imigrantes venezuelanos indígenas da etnia Warao que estavam abrigados na Cidade do Povo.

O governo informou que por enquanto a chácara será usada apenas para os indígenas. Vídeos e fotos mostram a chegada dos venezuelanos em sua nova morada nesta terça-feira, 30, entre eles, dezenas de crianças.

O governo não informou o valor do aluguel e o prazo e o contrato tem validade pelos próximos seis meses.

