Calegário diz que é importante decidir as prioridades, mas o que precisa agora é de vacina

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

O deputado Fagner Calegário parabenizou os aniversariantes do dia, como o município de Plácido de Castro, que completou 44 anos de fundação.

Calegário se juntou a proposta do colega Roberto Duarte de vacinar 24 horas dia, sem cessar, até que o maior número de moradores do Acre estejam imunizados contra Covid-19.

“O que a gente precisa é de vacina. A gente discute quem é prioridade, quem não é prioridade, mas o que precisamos é de vacina”, ponderou.

Ele concordou com outro colega, Neném Almeida, acerca das aglomerações nas agências bancárias, o que coloca os bancários na linha de frente da vacinação.

Calegário pediu prioridade aos tercerizados da Saúde, aqueles que atuam no ambiente hospitalar enfrentando a contaminação do Covid-19, assim como as margaridas, os trabalhadores da limpeza urbana.

Calegário parabenizou a 1a Dama do Acre, Ana Paula, que atendeu indicação de sua autoria.