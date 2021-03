BR-317 tem trechos em estado precário de Xapuri a Epitaciolândia

Rodovia Federal registrou três acidentes fatais em um período de 72 horas na regional do Alto Acre

Nesta segunda-feira (29), dois vereadores do município de Epitaciolândia usaram a tribuna da Câmara, durante a 4ª sessão ordinária do ano, para pedir ao Departamento Nacional de Infraestrutura Rodoviária (DNIT) e ao Governo do Acre providências quanto ao estado de conservação da BR-317.

Nas reivindicações que fizeram, os vereadores Nego (PP) e Messias Lopes (PT) relacionaram a situação da estrada com os recentes acidentes fatais que ocorreram na via durante o último fim de semana e nesta segunda-feira (29), que tiveram o saldo de três mortes, sendo duas entre Epitaciolândia e Xapuri.

A rodovia federal passou por obras de recuperação em um trecho de cerca de 30 quilômetros no segundo semestre do ano passado, entre Epitaciolândia e Xapuri, mas com as fortes chuvas que atingiram a região neste mês de março, as condições da parte que não foi beneficiada se agravou bastante.

Perguntado sobre uma previsão para o recomeço das obras na rodovia, o superintendente regional do DNIT no estado do Acre, Carlos Moraes, disse ao ac24horas que à medida que as chuvas forem diminuindo, os serviços de recuperação e manutenção serão intensificados.

Em 2019, os governos federal e estadual anunciaram a recuperação total da BR-317 no Acre. As obras ocorreriam, em um prazo previsto de cinco anos, desde o limite com o estado do Amazonas até o município de Assis Brasil, na fronteira com o Peru. Em 2020, foram gastos cerca de R$ 40 milhões na rodovia.

Carlos Moraes confirma que o planejamento do órgão é o de recuperar totalmente a rodovia, mas com relação aos recursos financeiros para os anos seguintes há a dependência dos orçamentos futuros que serão aprovados no Congresso Nacional para a definição dos valores que serão liberados.

Mortes na Rodovia

Em Assis Brasil, a vítima fatal de um dos acidentes na BR-317 durante o fim de semana foi Francisco Rodrigues de Azevedo, de 19 anos, na última sexta-feira (26). Ele foi a óbito após cair na rodovia enquanto trafegava em uma motocicleta. Não foram divulgados detalhes a respeito do acidente.

Em Epitaciolândia, na madrugada do domingo (28), morreu Messias Maia da Silva, de 21 anos, e, na madrugada desta segunda-feira (29), Jecirlei da Silva Santiago, de 20 anos. Ambos conduziam motocicletas pela rodovia. Messias, pelas informações apuradas, caiu sozinho, e Jercilei colidiu com um táxi.

Uma mulher, Lianes Martins das Neves, de 30 anos, que estava na garupa da moto de Jercilei, foi encaminhada para o Hospital Regional de Brasiléia e, de lá, transferida para Rio Branco com fraturas. De acordo com as informações eles iam de Xapuri para um atendimento na agência da Caixa em Brasiléia.