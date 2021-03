Vice-prefeito de Epitaciolândia tem alta médica após mais de 20 dias internado no Into

O vice-prefeito de Epitaciolândia, Antônio José Soares do Nascimento, de 44 anos, que estava internado no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-Ac) desde o dia 6 de março recebeu alta neste domingo (28), segundo a Assessoria de Comunicação da prefeitura.

O vice-prefeito, que teve 65% dos pulmões afetados pelo vírus, chegou a ser selecionado para ser transferido para Manaus, mas a família não aceitou. Ele ainda deverá ficar na capital por cerca de uma semana, onde realizará um tratamento de recuperação dos pulmões afetados, de acordo com a Assessoria.

Epitaciolândia é o município com menor número de casos de Covid-19 e de menor incidência da doença por grupo populacional na regional do Alto Acre. Ainda assim, registra, até o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), 1.116 casos oficiais de Covid-19, com 23 mortes, desde o começo da pandemia.