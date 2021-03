Deputada Vanda Milani é avaliada como melhor parlamentar do Acre pelo ranking dos políticos

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-AC) é a primeira colocada do Ranking dos Políticos 2021. A plataforma digital mantida por entidade do terceiro setor sem dinheiro público, avalia de forma transparente e apartidária o desempenho de deputados federais e senadores.

Vanda Milani em seu primeiro mandato, se destacou na avaliação deste ano pela sua atuação contra privilégios e contra a corrupção. Ela votou sim pelo marco legal do saneamento básico que extinguiu o modelo antigo de contratos e programas firmados entre empresas estaduais de água e esgoto e os municipais, transformando-o em contratos de concessão com a empresa privada que vier a assumir a estatal, e torna obrigatória a abertura de licitação, envolvendo empresas públicas e privadas.

Outro destaque dado pelo ranking a deputada Vanda Milani foi seu voto pela alteração do texto original da PEC Emergencial, pela retirada da proibição de estados e municípios concederem progressão e promoção funcional para agentes públicos.

“Fui construindo a minha trajetória até aqui com muito trabalho. Quem votou em mim sabe como foram duras as batalhas para conquistar essa função. O resultado muito me honra e me motiva a continuar lutando ainda mais pela melhoria da qualidade de vida do povo acreano e do Brasil”, comentou Vanda Milani.

A deputada do Solidariedade está entre os deputados federais que mais economizou verba de gabinete e custos com cota parlamentar. Somados os cortes de despesas no ano de pandemia, representam quase meio milhão de reais aos cofres públicos.

Durante a votação, Vanda Milani teve uma avaliação popular de 65% pelo link que permite comentários de internautas. Embora não interfira no resultado final, foi considerada excelente performance.

“É preciso estar conectado com o povo, com seus anseios e vontades. Eu tenho andado o meu Estado inteiro, em todas as regionais, nas áreas de difícil acesso colocando o meu gabinete à disposição para receber quem queira dialogar sobre projetos e pautas que levem melhorias para a nossa gente”, acrescentou.