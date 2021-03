Tribunal Regional Eleitoral suspende prazos processuais devido aos feriados

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) comunicou nesta segunda-feira, 29, que devido aos feriados da Semana Santa, no período de 31 de março a 4 de abril, não haverá expediente na Secretaria do TRE. A Portaria da Presidência Nº 62/2021, foi publicada no Diário Oficial do TRE.

Portanto, os prazos processuais que se iniciam ou se encerram nesses dias serão automaticamente prorrogados para o dia 5 de abril.