Roberto Duarte propõe vacinação 24 horas por dia contra Covid-19

O deputado Roberto Duarte está propondo que a vacinação contra Covid-19 ocorra nas 24 horas do dia no Acre. Segundo ele, não há tempo a perder mais.

“Precisamos tornar a vacinação prioridade número um no nosso Estado, em especial, na nossa capital. A minha sugestão é que seja disponibilizado um local para que as pessoas possam se vacinar durante as 24 horas do dia”, disse.

Essa seria uma forma, pensa ele, de avançar na imunização da população. Duarte usa números que informam que esta segunda-feira o Acre recebeu do governo federal 141.540 doses. “Destas, já foram vacinadas 58.386 pessoas, sendo 46.499 referentes à primeira dose e 11.887 da segunda dose”, contabiliza.

E pergunta: “Afinal, vocês acham que podemos ou não avançar na vacinação?”.