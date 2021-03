Pastor é morto ao ter casa invadida por criminoso em Rio Branco

O pastor evangélico Erivan Barbosa Chagas, de 49 anos, foi ferido com um tiro na noite deste domingo, 28, após ter sua residência invadida. O crime aconteceu no km 29 do Ramal do Limoeiro, situado na região da Estrada do Quixadá, em Rio Branco. A vítima deu entrada no Pronto-Socorro e após algumas horas morreu.

Segundo informações da esposa repassadas à polícia, Erivan estava na parte externa da residência. No momento do crime, a mulher diz ter ouvido um tiro.

Mesmo ferido, o pastor ainda conseguiu ir até a porta e avisou que tinha sido ferido com um tiro no abdômen. O criminoso tentou entrar na casa da vítima com uma espingarda, mas a mulher impediu colocando uma geladeira na porta. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

A esposa, ao ver o marido ferido, o colocou dentro de um veículo com destino ao hospital mais próximo. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e interceptou o carro no ramal. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o pastor ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Ao dar entrada no hospital, Erivan foi encaminhado imediatamente à sala de cirurgia, mas não resistiu ao ferimento e morreu.

A Polícia Militar esteve no local, fez busca pela região na tentativa de encontrar o criminoso, porém não obtiveram êxito.

O caso já está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).