Ibama anuncia que portais e sistemas do instituto já estão acessíveis aos usuários

O Ibama informa que desde o começo da manhã desta segunda-feira (29) todos os sistemas e portais do Instituto estão em funcionamento e acessíveis aos usuários.

Os serviços digitais oferecidos pela internet tinham sido suspensos momentaneamente, desde a última sexta-feira (26), para sua manutenção e migração.

De acordo com o comunicado do órgão, equipes de tecnologia da informação trabalharão durante essa semana (de 29/03 a 01/04/21) no monitoramento e estabilização de todos os sistemas para correção de eventuais desvios ou falhas nos serviços online oferecidos pelo Instituto.

“Caso identifique algum problema ou erro durante a navegação, o usuário poderá colaborar com o suporte enviando e-mail para migracao.sistemas@ibama.gov.br”, pede o Ibama.