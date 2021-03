IAPEN diz que não desligou profissionais de UBS e que salários atrasados estão sendo pagos

Após o promotor de justiça Tales Tranin pedir explicações sobre o atraso no pagamento e a possível dispensa de 16 profissionais de saúde que atendem cerca de 4 mil detentos na Unidade Básica de Saúde (UBS), no sistema prisional em Rio Branco, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) se posicionou.

Por meio de uma nota, o instituto reconhece o atraso no pagamento, mas afirma que os recursos já estão sendo empenhados para pagamento. O Iapen garante ainda na nota que nenhum profissional foi dispensado.

“Não houve desligamento de nenhum servidor da UBS do presídio, Complexo Penitenciário de Rio Branco. Houve apenas uma não operacionalização administrativa no repasse para o pagamento dos 16 profissionais, já que o repasse é fruto de convênio com Ministério da Saúde”, garante.

De acordo com o Iapen, o recurso é repassado à Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), e a Secretaria repassa ao Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN). “Salientamos tal situação já foi resolvida. A Sesacre já está no processo de empenho para que tão logo seja efetuado o pagamento”.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, destacou que em momento algum a UBS ficou desassistida. “Os atendimentos continuaram com a equipe composta por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Reforçamos: não houve desligamento. A equipe está trabalhando normalmente”.