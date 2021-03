Gladson se reúne com novo ministro da saúde e pede prioridade na aquisição de vacinas

Na manhã desta segunda-feira, 29, o governador Gladson Cameli (Progressistas) se reuniu com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, em Brasília (DF). O encontro foi publicado nas redes sociais pelo próprio governador.

Na reunião, Cameli pediu prioridade em relação à vacinação, já que o Acre, por ser um estado de fronteira, passa por uma necessidade na priorização da imunização para evitar novas variantes da Covid-19.

“Eu apresentei para o ministro um relato da nossa situação e eu fiz um apelo na nossa vacinação, do aumento no número de vacinas, devido às nossas fronteiras e ao grande número de povos indígenas dentro no Estado e para que a gente juntos possamos virar essa página. Ninguém faz nada sozinho. Conte com o Acre, Ministro”, afirmou Cameli.

Ao lado de Cameli, Queiroga disse que virá ao estado para ampliar as parcerias e destacou que o Ministério da Saúde trabalhará junto com as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde para fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS).

“Estou muito empenhado em trabalhar junto com o governador, com o secretário estadual de saúde e com os secretários municipais de saúde para fortalecer o Sistema de Saúde. Enfrentamos essa emergência internacional que agora afeta fortemente e é preciso unir essa nação em um projeto comum de vencer a pandemia da Covid-19. O governador tem sido um forte aliado nessa luta. Ele me traz aqui reivindicações do povo acreano que serão acolhidas pelo Ministério da Saúde e dentro das políticas públicas que são executadas pelo Ministério da Saúde. Vamos atender as demandas do governador para que num curto espaço de tempo possamos ir ao Acre para juntos ampliarmos essa forte relação entre o estado do Acre e o governo federal”, afirmou.