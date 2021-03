Com prejuízo de R$ 300 milhões causado por enchentes, quase 5 mil agricultores fazem campanha solidária no Acre

A Federação de Trabalhadores na Agricultura do Estado do Acre (FETACRE) afirma que cerca de 5 mil agricultores familiares foram atingidos pelas enchentes deste ano no estado. São aproximadamente 2.500 propriedades e um impacto financeiro de R$ 300 milhões na economia no Estado, segundo dados oficiais da Emater.

Diante da situação, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Acre (FETACRE) fez contato com os Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais dos municípios atingidos. “Vimos a necessidade construir uma campanha solidária porque as demais que estão sendo trabalhadas no estado estão auxiliando somente os moradores atingidos dos centros urbanos. Percebemos que os agricultores e agricultoras familiares estão sendo esquecidos(as) pelo poder público”, constatou o presidente da FETACRE, Antonio Sergioni.

A FETACRE e os Sindicatos dos municípios atingidos pelas enchentes procuraram o então secretário da Secretaria de Estado de Produção de Agronegócio (SEPA), Edivan Maciel de Azevedo, que foi substituído nos últimos dias, e apresentaram a preocupação quanto aos danos causados aos produtores(as), e cobraram medidas diante da situação. “Também solicitamos diagnóstico da situação dos agricultores e agricultoras familiares que tiveram perdas na produção, que foi feito pela equipe técnica da SEPA. Durante a reunião, o secretário da SEPA fez a exposição de informações e que medidas já estavam sendo tomadas”, informou Sergioni.

A CONTAG também vem acompanhando a situação do estado a partir de reuniões com a Diretoria da Federação e, inclusive, já foi divulgada nota da Confederação expressando a sua solidariedade às famílias atingidas e cobrando providências dos órgãos competentes. O secretário de Formação e Organização Sindical, Carlos Augusto Silva, o secretário de Finanças e Administração, Juraci Souto, o secretário de Política Agrícola, Antoninho Rovaris, a secretária de Políticas Sociais, Edjane Rodrigues, e a secretária de Jovens, Mônica Bufon, estão em diálogo direto com a FETACRE.

De posse das informações do diagnóstico da SEPA, a FETACRE e CONTAG fizeram um diálogo e decidiram pela construção da campanha Caravana de Solidariedade aos Agricultores e Agricultoras Familiares do Acre, com o mote “SOS ACRE AGRICULTURA FAMILIAR”, vinculada à Campanha Campo Conectado pelo Bem, criada pela CONTAG no início da pandemia. O objetivo é captar recursos para adquirir cestas básicas, produtos de higiene pessoal, viabilizar visitas às comunidades para fazer um diagnóstico mais preciso sobre os prejuízos nas lavouras, na entrega de insumos e no monitoramento das políticas públicas em execução para o enfrentamento à pandemia e aos prejuízos causados pelas enchentes.

“Precisamos de ajuda de todos e todas, de todo o país, nessa ação solidária aos agricultores e agricultoras familiares do estado do Acre. Estamos juntos e juntas em defesa da vida e da agricultura familiar”, destacou o presidente da CONTAG, Aristides Santos.

DOAÇÕES

As doações podem ser feitas com depósitos em conta ou Pix (dados abaixo), ou com a entrega presencial de cestas básicas, produtos de higiene pessoal, entre outras doações no endereço abaixo.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Cooperativo Sicredi S.A. – Bansicredi

Agência: 0805

Conta: 16668-8

Chave PIX: CNPJ 18.882.954/0001-30

ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, 2.578, Bairro Bosque, Rio Branco/AC. CEP: 69.900-589.